Всего с начала "Операции Z" уничтожены 143 самолёта, 112 вертолётов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская ПВО сбила в Херсонской области украинский Су-25.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Также над населённым пунктом Владимировка уничтожили два украинских беспилотника и перехватили двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районе Каменки Донецкой Народной Республики.

Всего же с начала проведения специальной военной "Операции Z" уничтожены 143 украинских самолёта, 112 вертолётов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.