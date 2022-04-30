"Бесспорная мощь": Опубликовано видео ракетного удара из "Искандера" по пунктам управления войсками ВСУ

От поступления команды до пуска проходит от 3 до 3,5 минуты в зависимости от типа снаряда. Комплекс способен уничтожать цели как крылатыми, так и баллистическими изделиями.

Расчёт ОТРК "Искандер" в работе. Видео © Минобороны РФ

В ходе специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации разведка установила местонахождение воинских формирований ВСУ, по их пунктам управления был нанесён ракетный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер". Минобороны РФ показало кадры работы этого боевого вооружения.

"Расчёт комплекса ОТРК "Искандер", получив задачу на уничтожение цели, выдвинулся на пусковую позицию. Военнослужащие расчёта вычислили положение цели, произвели пуски ракет, а затем и смену огневых позиций для выполнения очередных огневых задач. Мы можем работать как крылатыми, так и баллистическими изделиями по любым целям", — пояснил начальник расчёта самоходно-пусковой установки ОТРК "Искандер".

По словам военнослужащего, от поступления команды до пуска проходит от 3 до 3,5 минуты в зависимости от типа ракеты. Максимальное отклонение ракеты от цели составляет пять метров. Мощь этого оружия бесспорна из-за его скорости, дальности и точности попадания, что не раз показало его применение в ходе специальной военной операции, подчеркнул командир стартовой батареи ОТРК "Искандер".