Боевиков на "Азовстали" заподозрили в планах вырваться из кольца через подземные ходы

Националисты пытаются прощупать слабые места в обороне, но все попытки огневого выхода из окружения пресекаются.

Представители НМ ДНР рассказали о текущей обстановке на территории завода "Азовсталь". Видео © Народная милиция Донецкой Народной Республики

Украинские боевики, засевшие в катакомбах "Азовстали" в Мариуполе, могут пытаться раскопать подземные ходы внутри завода. Такое мнение высказали в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там сообщили, что неонацисты окружены: подразделения НМ ДНР надёжно блокируют киевских боевиков. Несмотря на это, противник пытается прощупать слабые места в обороне, но все попытки огневого выхода из окружения пресекаются.

Военнослужащий НМ ДНР с позывным "Зверь" рассказал, что подразделения видят передвижения на заводе: украинских бойцов никто не трогает, ведь им предоставлена возможность выйти. Российская сторона неоднократно объявляла режим тишины для гражданских и солдат, которые хотят сложить оружие, но все гуманитарные паузы националисты срывали.

"Что они там делают и с какими целями они это просят, мы не знаем. Но предполагаем, что перегруппировываются, возможно, раскапывают какие-то ходы и что-то готовят", — подчеркнул представитель НМ ДНР.