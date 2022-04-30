Боевиков на "Азовстали" заподозрили в планах вырваться из кольца через подземные ходы
Националисты пытаются прощупать слабые места в обороне, но все попытки огневого выхода из окружения пресекаются.
Представители НМ ДНР рассказали о текущей обстановке на территории завода "Азовсталь". Видео © Народная милиция Донецкой Народной Республики
Украинские боевики, засевшие в катакомбах "Азовстали" в Мариуполе, могут пытаться раскопать подземные ходы внутри завода. Такое мнение высказали в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Там сообщили, что неонацисты окружены: подразделения НМ ДНР надёжно блокируют киевских боевиков. Несмотря на это, противник пытается прощупать слабые места в обороне, но все попытки огневого выхода из окружения пресекаются.
Военнослужащий НМ ДНР с позывным "Зверь" рассказал, что подразделения видят передвижения на заводе: украинских бойцов никто не трогает, ведь им предоставлена возможность выйти. Российская сторона неоднократно объявляла режим тишины для гражданских и солдат, которые хотят сложить оружие, но все гуманитарные паузы националисты срывали.
"Что они там делают и с какими целями они это просят, мы не знаем. Но предполагаем, что перегруппировываются, возможно, раскапывают какие-то ходы и что-то готовят", — подчеркнул представитель НМ ДНР.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", пытаются разведать обстановку для попыток прорыва с территории завода. По его словам, националисты не ведут огонь, но и не сидят сложа руки.
Кадр из видео. Народная милиция Донецкой Народной Республики