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Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 08:44
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Целая рота ВСУ отказалась от службы из-за невыносимых условий и приказа убивать товарищей

В рапорте солдаты в числе прочего пожаловались на отсутствие эвакуации раненых, адекватного командования, тяжёлой техники.

Военнослужащие 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" заявили об отказе продолжать военную службу из-за невыносимых условий и приказов об убийстве товарищей. Соответствующий рапорт они выложили в своём телеграм-канале, подписи под ним поставил 21 солдат.

"Мы, военнослужащие 3-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 93-й ОМБР отказываемся проходить дальнейшую службу по следующим причинам: отсутствие эвакуации раненых, адекватного командования, тяжёлой техники и ротации для укомплектации роты, специалистов по противотанковому вооружению", — говорится в документе.

Кроме того, бойцы уточняют, что механизированная рота лишилась 60% личного состава, что привело к потере боеспособности. Также в рапорте они отказываются исполнять приказы, которые "направлены на уничтожение личного состава".

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВДВ спасли брошенного товарищами тяжелораненого офицера ВСУ. Мужчину оставили умирать. Проснувшись, он увидел, как "какой-то парень" перетягивает ему ногу жгутом. Уже в госпитале, куда его доставили российские десантники, украинскому офицеру дали возможность созвониться с 15-летним сыном, чтобы рассказать, что всё в порядке и он в безопасности.

Пленный боец ВСУ рассказал, как командование их "кинуло" при наступлении
Пленный боец ВСУ рассказал, как командование их "кинуло" при наступлении
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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Виктория Дитрих
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