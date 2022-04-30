Целая рота ВСУ отказалась от службы из-за невыносимых условий и приказа убивать товарищей

В рапорте солдаты в числе прочего пожаловались на отсутствие эвакуации раненых, адекватного командования, тяжёлой техники.

Военнослужащие 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" заявили об отказе продолжать военную службу из-за невыносимых условий и приказов об убийстве товарищей. Соответствующий рапорт они выложили в своём телеграм-канале, подписи под ним поставил 21 солдат.

"Мы, военнослужащие 3-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 93-й ОМБР отказываемся проходить дальнейшую службу по следующим причинам: отсутствие эвакуации раненых, адекватного командования, тяжёлой техники и ротации для укомплектации роты, специалистов по противотанковому вооружению", — говорится в документе.

Кроме того, бойцы уточняют, что механизированная рота лишилась 60% личного состава, что привело к потере боеспособности. Также в рапорте они отказываются исполнять приказы, которые "направлены на уничтожение личного состава".