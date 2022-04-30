Пленный боец ВСУ рассказал, как командование их "кинуло" при наступлении
При этом Владимира поразила разница между тем, как украинское телевидение выставляет россиян, и реальным положением дел.
Пленный ВСУ рассказал о том, как с ним обращаются. Видео © Минобороны РФ
Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины Владимир Судалин рассказал о том, как командование его с сослуживцами бросило во время наступления.
"Мы отступали и попали на ваши войска. Нас кинули, ничего не было. Нас начали накрывать, мы начали отступать — и вышли на ваши войска. Сейчас кормят, поят, курить дают. По телевизору про вас плохо говорят, а на самом деле хорошие люди. Мама, сестра, я живой, здоровый, не переживайте, я вас люблю", — рассказал Судалин.
Ранее сдавшийся украинский военный рассказал, как его обмануло командование. Когда боец, поступив на службу, спросил, чем тероборона отличается от ВСУ, парню ответили, что, выбрав второе, он останется в городе и нужно будет просто охранять дома вместо местной полиции.
Минобороны РФ