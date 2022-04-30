Пленный боец ВСУ рассказал, как командование их "кинуло" при наступлении

При этом Владимира поразила разница между тем, как украинское телевидение выставляет россиян, и реальным положением дел.

Пленный ВСУ рассказал о том, как с ним обращаются. Видео © Минобороны РФ

Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины Владимир Судалин рассказал о том, как командование его с сослуживцами бросило во время наступления.

"Мы отступали и попали на ваши войска. Нас кинули, ничего не было. Нас начали накрывать, мы начали отступать — и вышли на ваши войска. Сейчас кормят, поят, курить дают. По телевизору про вас плохо говорят, а на самом деле хорошие люди. Мама, сестра, я живой, здоровый, не переживайте, я вас люблю", — рассказал Судалин.