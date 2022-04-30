ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 08:21
5996

Пленный боец ВСУ рассказал, как командование их "кинуло" при наступлении

При этом Владимира поразила разница между тем, как украинское телевидение выставляет россиян, и реальным положением дел.

Пленный ВСУ рассказал о том, как с ним обращаются. Видео © Минобороны РФ

Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины Владимир Судалин рассказал о том, как командование его с сослуживцами бросило во время наступления.

"Мы отступали и попали на ваши войска. Нас кинули, ничего не было. Нас начали накрывать, мы начали отступать — и вышли на ваши войска. Сейчас кормят, поят, курить дают. По телевизору про вас плохо говорят, а на самом деле хорошие люди. Мама, сестра, я живой, здоровый, не переживайте, я вас люблю", — рассказал Судалин.

Пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие: Мы с россиянами одной крови
Пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие: Мы с россиянами одной крови

Ранее сдавшийся украинский военный рассказал, как его обмануло командование. Когда боец, поступив на службу, спросил, чем тероборона отличается от ВСУ, парню ответили, что, выбрав второе, он останется в городе и нужно будет просто охранять дома вместо местной полиции.

BannerImage

Минобороны РФ

Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar