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Опубликовано 30 апреля 2022, 08:03
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Пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие: Мы с россиянами одной крови

Он обвинил Соединённые Штаты в развязывании данного конфликта и заявил, что "их никто не просил сюда лезть".

Сложивший оружие боец ВСУ Михаил Вишняк призвал сослуживцев остановиться. Видео © Министерство обороны РФ

Бывший военнослужащий ВСУ обратился к сослуживцам и призвал их остановиться. Видео его обращения распространило Министерство обороны РФ. Михаил Вишняк воевал на стороне Украины, затем принял решение добровольно сложить оружие.

"Это всё Америка. Американцы — кто они такие, кто их просил сюда лезть? Россия и Украина — они же братья, славяне, одной крови, можно сказать", — сказал Вишняк.

В заключение он обратился к своему отцу, который проживает в Луганске, и к своим сёстрам. Он сказал, что с ним всё в порядке, его "не обижают": российские военнослужащие относятся к нему хорошо, обеспечивают едой и всем необходимым.

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А пленный британский наёмник предостерёг англичан от участия в боях на Украине. Он воевал в составе группы из семи человек. В итоге националисты были разбиты, а иностранец получил ранение и сложил оружие.

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Кадр из видео. Министерство обороны РФ

Оксана Попова
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