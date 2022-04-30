ВКС России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов и более 120 националистов

Авиацией было поражено девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Вооружённые cилы Российской Федерации в течение ночи нанесли удары ракетами воздушного базирования по пяти военным объектам Украины, включая четыре склада боеприпасов и горючего в районах населённых пунктов Берёзовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники", — уточнил офицер.

Также ракетными войсками поражено два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция.