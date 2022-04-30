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Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 07:50
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ВКС России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов и более 120 националистов

Авиацией было поражено девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Вооружённые cилы Российской Федерации в течение ночи нанесли удары ракетами воздушного базирования по пяти военным объектам Украины, включая четыре склада боеприпасов и горючего в районах населённых пунктов Берёзовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники", — уточнил офицер.

Также ракетными войсками поражено два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция.

ВС России уничтожили ещё 38 военных объектов Украины
ВС России уничтожили ещё 38 военных объектов Украины

Ранее Лайф писал, что националисты размещают тяжёлое вооружение в госпиталях, выгоняя больных. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, бойцы нацформирований не церемонятся даже с украинскими военнослужащими, которые также проходят лечение.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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