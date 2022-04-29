ВС России уничтожили ещё 38 военных объектов Украины
В частности, это скопления живой силы и боевой техники противника, а также склады горючего.
Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила 38 военных объектов Украины за текущий день, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди них 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населённого пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги", — уточнил он во время брифинга.
Ранее Лайф писал, что националисты размещают тяжёлое вооружение в госпиталях, выгоняя больных. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, бойцы нацформирований не церемонятся даже с украинскими военнослужащими, которые также проходят лечение.
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