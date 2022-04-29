ВС России уничтожили ещё 38 военных объектов Украины

В частности, это скопления живой силы и боевой техники противника, а также склады горючего.

Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила 38 военных объектов Украины за текущий день, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Среди них 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населённого пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги", — уточнил он во время брифинга.