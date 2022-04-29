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Опубликовано 29 апреля 2022, 17:08

ПВО России сбили три украинские ракеты "Точка-У" в ходе "Операции Z"

Также уничтожены российскими военными реактивные снаряды системы залпового огня "Смерч" в районе Топольского.

Российские силы ПВО уничтожили в небе три украинские ракеты "Точка-У" и шесть беспилотников за последние сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты "Точка-У" над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня "Смерч" в районе населённого пункта Топольское", уточнил он.

Беспилотные летательные аппараты противника были ликвидированы российскими военными над населёнными пунктами Заводы, Семёновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.

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Ранее Лайф писал, что Министерство обороны России опубликовало кадры разрушений в Херсоне вследствие удара украинской ракетой "Точка-У". Это произошло 27 апреля в 23:00 по московскому времени. В ведомстве полагают, что обстрел жилых кварталов в районе проспекта Ушакова производился намеренно, что является нарушением норм международного гуманитарного права.

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ТАСС / Рюмин Александр

Татьяна Миссуми
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