ПВО России сбили три украинские ракеты "Точка-У" в ходе "Операции Z"
Также уничтожены российскими военными реактивные снаряды системы залпового огня "Смерч" в районе Топольского.
Российские силы ПВО уничтожили в небе три украинские ракеты "Точка-У" и шесть беспилотников за последние сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты "Точка-У" над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня "Смерч" в районе населённого пункта Топольское", — уточнил он.
Беспилотные летательные аппараты противника были ликвидированы российскими военными над населёнными пунктами Заводы, Семёновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.
Ранее Лайф писал, что Министерство обороны России опубликовало кадры разрушений в Херсоне вследствие удара украинской ракетой "Точка-У". Это произошло 27 апреля в 23:00 по московскому времени. В ведомстве полагают, что обстрел жилых кварталов в районе проспекта Ушакова производился намеренно, что является нарушением норм международного гуманитарного права.
ТАСС / Рюмин Александр