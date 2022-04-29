МО РФ: Высокоточным оружием уничтожены корпуса оборонного завода "Артём" в Киеве
Информация об ударе по этому заводу появилась накануне в телеграм-канале военкора Александра Коца, там же было размещено и видео.
Российские вооружённые силы уничтожили корпуса оборонного предприятия "Артём" в Киеве, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артём" в городе Киеве", — отметил он.
Информация об ударе по этому заводу появилась накануне в телеграм-канале военкора Александра Коца, там же было размещено и видео.
Предполагаемый удар по оборонному заводу "Артём" в Киеве. Видео © t.me / sashakots
А ранее Министерство обороны России опубликовало кадры разрушений в Херсоне вследствие удара украинской ракетой "Точка-У". Это произошло 27 апреля в 23:00 по московскому времени. В ведомстве полагают, что обстрел жилых кварталов в районе проспекта Ушакова производился намеренно, что является нарушением норм Международного гуманитарного права. В указанном районе находятся школы, детские сады и соцучреждения.