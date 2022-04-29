МО РФ: Высокоточным оружием уничтожены корпуса оборонного завода "Артём" в Киеве

Информация об ударе по этому заводу появилась накануне в телеграм-канале военкора Александра Коца, там же было размещено и видео.

Российские вооружённые силы уничтожили корпуса оборонного предприятия "Артём" в Киеве, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артём" в городе Киеве", — отметил он.

Информация об ударе по этому заводу появилась накануне в телеграм-канале военкора Александра Коца, там же было размещено и видео.

Предполагаемый удар по оборонному заводу "Артём" в Киеве. Видео © t.me / sashakots