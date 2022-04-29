ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 07:47
9635

МО РФ: Высокоточным оружием уничтожены корпуса оборонного завода "Артём" в Киеве

Информация об ударе по этому заводу появилась накануне в телеграм-канале военкора Александра Коца, там же было размещено и видео.

Российские вооружённые силы уничтожили корпуса оборонного предприятия "Артём" в Киеве, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артём" в городе Киеве", — отметил он.

Информация об ударе по этому заводу появилась накануне в телеграм-канале военкора Александра Коца, там же было размещено и видео.

Предполагаемый удар по оборонному заводу "Артём" в Киеве. Видео © t.me / sashakots

А ранее Министерство обороны России опубликовало кадры разрушений в Херсоне вследствие удара украинской ракетой "Точка-У". Это произошло 27 апреля в 23:00 по московскому времени. В ведомстве полагают, что обстрел жилых кварталов в районе проспекта Ушакова производился намеренно, что является нарушением норм Международного гуманитарного права. В указанном районе находятся школы, детские сады и соцучреждения.

BannerImage

t.me / sashakots

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar