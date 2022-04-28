Минобороны РФ показало видео разрушений от украинской "Точки-У" в Херсоне
Последствия удара ракетой "Точка-У" в Херсоне. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Последствия ракетной атаки могли быть куда сильнее, однако их удалось смягчить благодаря работе российских средств ПВО.
Кадры с места разрушений от удара "Точки-У" в центре Херсона. © Telegram Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало кадры разрушений в Херсоне вследствие удара украинской ракетой "Точка-У". Это произошло 27 апреля в 23:00 по московскому времени. В ведомстве полагают, что обстрел жилых кварталов в районе проспекта Ушакова производился намеренно, что является нарушением норм Международного гуманитарного права. В указанном районе находятся школы, детские сады и соцучреждения.
Последствия ракетной атаки могли быть сильнее, уверяют в ведомстве, однако их удалось смягчить российской ПВО: всего над городом было сбито 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности и две ракеты "Точка-У".
"Самое главное, что выпущенная "Точка-У" была сбита системами ПВО. Если бы она долетела, конечно, были бы разрушения посерьёзней. Я, как представитель военно-гражданской администрации, хочу со всей уверенностью заявить, что всё это на самом деле ещё раз говорит о том, что украинской армии плевать на мирное население города Херсона и сейчас идёт непосредственно удар по мирному населению, которое украинская власть вообще не считает за население", — процитировало Минобороны вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.
Ранее политолог Стариков объяснил, как ВСУ выбирали цели для ударов по Херсону. По мнению специалиста, мотивы отчасти были такими же, как и на протяжении восьми лет при обстреле Донецка и Луганска, и заключались они в том, чтобы на территории не было нормальной жизни.