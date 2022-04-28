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Опубликовано 28 апреля 2022, 10:35
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Минобороны РФ показало видео разрушений от украинской "Точки-У" в Херсоне

Последствия удара ракетой "Точка-У" в Херсоне. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Последствия удара ракетой "Точка-У" в Херсоне. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Последствия ракетной атаки могли быть куда сильнее, однако их удалось смягчить благодаря работе российских средств ПВО.

Кадры с места разрушений от удара "Точки-У" в центре Херсона. © Telegram Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры разрушений в Херсоне вследствие удара украинской ракетой "Точка-У". Это произошло 27 апреля в 23:00 по московскому времени. В ведомстве полагают, что обстрел жилых кварталов в районе проспекта Ушакова производился намеренно, что является нарушением норм Международного гуманитарного права. В указанном районе находятся школы, детские сады и соцучреждения.

Последствия ракетной атаки могли быть сильнее, уверяют в ведомстве, однако их удалось смягчить российской ПВО: всего над городом было сбито 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности и две ракеты "Точка-У".

"Самое главное, что выпущенная "Точка-У" была сбита системами ПВО. Если бы она долетела, конечно, были бы разрушения посерьёзней. Я, как представитель военно-гражданской администрации, хочу со всей уверенностью заявить, что всё это на самом деле ещё раз говорит о том, что украинской армии плевать на мирное население города Херсона и сейчас идёт непосредственно удар по мирному населению, которое украинская власть вообще не считает за население", — процитировало Минобороны вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

СК РФ займётся расследованием обстрелов центра Херсона со стороны ВСУ
СК РФ займётся расследованием обстрелов центра Херсона со стороны ВСУ

Ранее политолог Стариков объяснил, как ВСУ выбирали цели для ударов по Херсону. По мнению специалиста, мотивы отчасти были такими же, как и на протяжении восьми лет при обстреле Донецка и Луганска, и заключались они в том, чтобы на территории не было нормальной жизни.

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Анатолий Симоненко
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