Политолог Стариков объяснил, как ВСУ выбирали цели для ударов по Херсону
По мнению специалиста, мотивы отчасти были такими же, как и на протяжении восьми лет при обстреле Донецка и Луганска, и заключались они в том, чтобы на территории не было нормальной жизни.
Политолог Николай Стариков объяснил в беседе с Лайфом, как Вооружённые силы Украины выбирали цели для нанесения ударов по Херсону, указав на то, что в данном случае были использованы чисто террористические методы.
"Понять действия киевских властей по отношению к Херсону сегодня можно через их же действия в течение восьми лет к Донецку, Луганску. Восемь лет обстреливали Донецк. Восемь лет обстреливали территорию ЛНР. Вопрос: зачем? Конечно же, заявляли о том, что они хотят вернуть эти территории. Но реальные попытки в военном смысле что-то сделать закончились в 2015 году. С тех пор фактически вот уже более семи лет таких попыток не было, а обстрелы были ежедневными. Зачем? Это просто терроризирование населения", — уверен политолог.
По мнению специалиста, истинные цели нанесения ударов по Херсону были такими же, как и на протяжении восьми лет в Донецке и Луганске, и заключались они в том, чтобы на территории не было нормальной жизни. Такие атаки нужны для того, чтобы создать неудобства людям, побуждать их уезжать из этой местности. Кроме того, они могут совершаться и с целью убийства жителей. Стариков предположил, что, когда линия фронта уйдёт далеко вперёд вместе с технической возможностью стрелять по Херсону, киевские власти начнут бить по Днепропетровску, Одессе, Николаеву — то есть по любому городу и населённому пункту, контроль над которым они потеряли.
"Когда они выбирают цели для обстрела, они также преследуют какие-то прагматические интересы. Вот Херсон. Куда выстрелить в нём? Тогда они выбирают целью телевышку, которая на сегодняшний момент является для них занозой в одном месте, потому что включение российских СМИ даёт возможность людям узнать правду. Получается, что на территории целой области люди будут знать правду. Это невозможно допустить. Поэтому цель — удар именно по телецентру", — заявил собеседник Лайфа.
Эксперт предположил, что основным мотивом в этом разбое всё же можно считать нанесение максимального разрушения для того, чтобы было как можно больше жертв, то есть использовать чисто террористические методы.
Ранее Лайф сообщал, что по центру освобождённого Херсона нанесены удары со стороны ВСУ. Российская ПВО сбила над городом двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты "Точка-У". В Минобороны РФ подчеркнули, что атака украинской стороной целенаправленно производилась по жилым объектам.
ТАСС / Сергей Мальгавко