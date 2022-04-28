Политолог Стариков объяснил, как ВСУ выбирали цели для ударов по Херсону

По мнению специалиста, мотивы отчасти были такими же, как и на протяжении восьми лет при обстреле Донецка и Луганска, и заключались они в том, чтобы на территории не было нормальной жизни.

Политолог Николай Стариков объяснил в беседе с Лайфом, как Вооружённые силы Украины выбирали цели для нанесения ударов по Херсону, указав на то, что в данном случае были использованы чисто террористические методы.

"Понять действия киевских властей по отношению к Херсону сегодня можно через их же действия в течение восьми лет к Донецку, Луганску. Восемь лет обстреливали Донецк. Восемь лет обстреливали территорию ЛНР. Вопрос: зачем? Конечно же, заявляли о том, что они хотят вернуть эти территории. Но реальные попытки в военном смысле что-то сделать закончились в 2015 году. С тех пор фактически вот уже более семи лет таких попыток не было, а обстрелы были ежедневными. Зачем? Это просто терроризирование населения", — уверен политолог.

По мнению специалиста, истинные цели нанесения ударов по Херсону были такими же, как и на протяжении восьми лет в Донецке и Луганске, и заключались они в том, чтобы на территории не было нормальной жизни. Такие атаки нужны для того, чтобы создать неудобства людям, побуждать их уезжать из этой местности. Кроме того, они могут совершаться и с целью убийства жителей. Стариков предположил, что, когда линия фронта уйдёт далеко вперёд вместе с технической возможностью стрелять по Херсону, киевские власти начнут бить по Днепропетровску, Одессе, Николаеву — то есть по любому городу и населённому пункту, контроль над которым они потеряли.

"Когда они выбирают цели для обстрела, они также преследуют какие-то прагматические интересы. Вот Херсон. Куда выстрелить в нём? Тогда они выбирают целью телевышку, которая на сегодняшний момент является для них занозой в одном месте, потому что включение российских СМИ даёт возможность людям узнать правду. Получается, что на территории целой области люди будут знать правду. Это невозможно допустить. Поэтому цель — удар именно по телецентру", — заявил собеседник Лайфа.

Эксперт предположил, что основным мотивом в этом разбое всё же можно считать нанесение максимального разрушения для того, чтобы было как можно больше жертв, то есть использовать чисто террористические методы.