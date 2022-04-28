Захарова: Запад открыто призывает Киев атаковать РФ, используя поставленное вооружение

Дипломат также напомнила, что в Министерстве иностранных дел России уже прокомментировали заявление Британии о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории нашей страны.

Страны Запада открыто призывают Украину атаковать Россию поставляемым Киеву оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже комментировали на днях заявления заместителя министра обороны Великобритании [Джеймса] Хиппи о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории России <…> Иными словами, на Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя в том числе полученное от натовских стран оружие", — сказала Захарова на брифинге.