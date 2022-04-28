ВСУ выпустили шесть ракет из "Града" по Кировскому району Донецка, есть пострадавшие

В результате атаки произошло возгорание на рынках "Сокол" и "Меркурий". Медики оказывают помощь мирным жителям, которые попали под обстрел или пострадали из-за пожара.

Украинские войска выпустили не менее шести ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка. Об этом говорится в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе. В результате обстрела произошло возгорание на рынках "Сокол" и "Меркурий". Глава Администрации Донецка Алексей Кулемзин опубликовал фото с места атаки ВСУ на мирный район, пострадали местные жители.

Мирная жительница, попавшая под обстрел ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

Обстрелянный рынок в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

Обстрелянный рынок в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

"Вооружённые украинские формирования продолжают целенаправленно бить по жилым домам мирных граждан. В результате утреннего обстрела Кировского района зафиксированы повреждения домов частного сектора по улицам Монченко и Яровой", — добавил Кулемзин в "Телеграме".