МО РФ: Целью ударов ВСУ ракетами "Точка-У" по Херсону были жилые кварталы

Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск была отражена, сообщили в ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал удар ВСУ по жилым кварталам в городе Херсоне, указав на то, что массированная атака была выполнена баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности.

"Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения. Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена", — заявил Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны РФ, в воздухе над городом сбито двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты "Точка-У", которые в результате упали в Шевченковском парке. Кроме того, генерал-майор обратил внимание на то, что нанесение украинской стороной ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права.