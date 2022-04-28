Сдавшийся офицер ВСУ рассказал, что взятые в плен на Украине британцы воевали в Сирии

Бойцы признались командиру, что они не могут вернуться на родину, так как принимали участие в боевых действиях не в составе Вооружённых сил Великобритании.

Взятые в плен британцы, принимавшие участие в боевых действиях в Мариуполе на стороне Украины, ранее воевали в Сирии. Об этом РИА "Новости" рассказал командир десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск Сергей Старчук, добровольно сдавшийся в плен российским военным.

"На момент моего прибытия в батальон в роте они (британцы. — Прим. Лайфа) уже служили. В конце 2019 года командир роты принял решение перевести их ко мне во взвод, так как я владею на элементарном уровне английским языком. Они подписали контракт как обычные матросы", — сообщил Старчук.