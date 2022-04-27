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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 21:35
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Джонсон переадресовал Киеву вопрос об обмене взятых в Мариуполе британцев

По его оценке, поданные королевства, которые воевали на стороне ВСУ и были задержаны, являются не заложниками, а в полной мере военнопленными.

Вопросом обмена британцев, воевавших на стороне Украины и сдавшихся в плен, должны заниматься киевские власти. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы будем делать всё, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим", сказал он в эфире телеканала Talk TV.

Джонсон добавил, что поданные королевства, которые воевали на стороне ВСУ и сдались российским военным, являются не заложниками, а полноценными военнопленными.

"У них есть права по Женевской конвенции", — добавил британский премьер-министр.

Захарова заявила, что Джонсону безразлична судьба оказавшихся в плену британских наёмников
Захарова заявила, что Джонсону безразлична судьба оказавшихся в плену британских наёмников

Лайф напоминает, что ранее пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука. Один из подданных Соединённого Королевства Шон Пиннер уточнил, что с ним обращаются хорошо.

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ТАСС / АР

Артем Порвин
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