Джонсон переадресовал Киеву вопрос об обмене взятых в Мариуполе британцев

По его оценке, поданные королевства, которые воевали на стороне ВСУ и были задержаны, являются не заложниками, а в полной мере военнопленными.

Вопросом обмена британцев, воевавших на стороне Украины и сдавшихся в плен, должны заниматься киевские власти. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы будем делать всё, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим", — сказал он в эфире телеканала Talk TV.

Джонсон добавил, что поданные королевства, которые воевали на стороне ВСУ и сдались российским военным, являются не заложниками, а полноценными военнопленными.

"У них есть права по Женевской конвенции", — добавил британский премьер-министр.