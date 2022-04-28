"Пари Сен-Жермен" может продать Неймара за 90 миллионов евро
Всего он провёл за французский клуб 141 матч во всех турнирах, забил 98 голов и сделал 59 результативных передач.
"Пари Сен-Жермен" может ближайшим летом продать бразильского нападающего Неймара за 90 миллионов евро. Об этом передаёт AS.
Сообщается, что перед началом нового сезона команда планирует значительно обновить состав. В качестве вариантов замены Неймара в атакующей линии называются норвежец Эрлинг Холанд из "Боруссии", египтянин Мохаммед Салах из "Ливерпуля" и португалец Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".
Неймар перешёл в ПСЖ из "Барселоны" за рекордную для мирового футбола сумму в 222 миллиона евро. Всего он провёл за французский клуб 141 матч во всех турнирах, забил 98 голов и сделал 59 результативных передач.
В минувшие выходные "Пари Сен-Жермен" досрочно завоевал десятый титул чемпиона Франции. В Лиге чемпионов команда в 1/8 финала по сумме двух встреч проиграла мадридскому "Реалу".
ФК ПСЖ