"Пари Сен-Жермен" может продать Неймара за 90 миллионов евро

Всего он провёл за французский клуб 141 матч во всех турнирах, забил 98 голов и сделал 59 результативных передач.

"Пари Сен-Жермен" может ближайшим летом продать бразильского нападающего Неймара за 90 миллионов евро. Об этом передаёт AS.

Сообщается, что перед началом нового сезона команда планирует значительно обновить состав. В качестве вариантов замены Неймара в атакующей линии называются норвежец Эрлинг Холанд из "Боруссии", египтянин Мохаммед Салах из "Ливерпуля" и португалец Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

Неймар перешёл в ПСЖ из "Барселоны" за рекордную для мирового футбола сумму в 222 миллиона евро. Всего он провёл за французский клуб 141 матч во всех турнирах, забил 98 голов и сделал 59 результативных передач.