В Херсоне исключили возвращение под контроль Киева

Украина больше не сможет навязывать региону политику, "направленную на уничтожение людей и их самобытности", подчеркнули местные власти.

Возвращение Херсонской области под контроль Киева исключено. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключён. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться", — рассказал он и добавил, что Киев больше не сможет навязывать региону "нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности".

Также он подчеркнул, что в области не планируется проведение каких-либо референдумов, а новости о создании Херсонской Народной Республики вбрасывают украинские пропагандисты ради запугивания населения. Основная задача на сегодняшний день — восстановление экономики региона, заключил он.