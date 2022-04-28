ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 06:35
6664

В Херсоне исключили возвращение под контроль Киева

Украина больше не сможет навязывать региону политику, "направленную на уничтожение людей и их самобытности", подчеркнули местные власти.

Возвращение Херсонской области под контроль Киева исключено. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключён. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться", — рассказал он и добавил, что Киев больше не сможет навязывать региону "нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности".

Также он подчеркнул, что в области не планируется проведение каких-либо референдумов, а новости о создании Херсонской Народной Республики вбрасывают украинские пропагандисты ради запугивания населения. Основная задача на сегодняшний день — восстановление экономики региона, заключил он.

МЧС России направило группу спасателей для восстановления инфраструктуры ДНР
МЧС России направило группу спасателей для восстановления инфраструктуры ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что в Херсоне обнаружили архив с делами, сфабрикованными на российских судей. Так называемая крымская прокуратура завела их по факту задержания Погранслужбой ФСБ в районе Керченского пролива украинских судов, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

BannerImage

Pixabay

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar