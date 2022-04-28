В Херсоне исключили возвращение под контроль Киева
Украина больше не сможет навязывать региону политику, "направленную на уничтожение людей и их самобытности", подчеркнули местные власти.
Возвращение Херсонской области под контроль Киева исключено. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключён. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться", — рассказал он и добавил, что Киев больше не сможет навязывать региону "нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности".
Также он подчеркнул, что в области не планируется проведение каких-либо референдумов, а новости о создании Херсонской Народной Республики вбрасывают украинские пропагандисты ради запугивания населения. Основная задача на сегодняшний день — восстановление экономики региона, заключил он.
Ранее Лайф рассказывал, что в Херсоне обнаружили архив с делами, сфабрикованными на российских судей. Так называемая крымская прокуратура завела их по факту задержания Погранслужбой ФСБ в районе Керченского пролива украинских судов, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
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