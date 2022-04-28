В Херсоне обнаружили архив со сфабрикованными делами на российских судей

Так называемая крымская прокуратура завела их по факту задержания Погранслужбой ФСБ в районе Керченского пролива украинских судов, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

"Виртуальная" прокуратура Украины по Крыму и Севастополю сфабриковала уголовные дела на российских судей и прокуроров. Соответствующие документы были обнаружены российскими силовиками в Херсоне, откуда и велась так называемая деятельность надзорного органа.

Как пишет РИА "Новости", в отношении российских представителей судебной системы были сфабрикованы дела по факту якобы имевшего место жестокого обращения с военнопленными и нарушения законов войны.

"Так, в отношении трёх судей районных судов и двух прокуроров Крыма возбуждены уголовные дела (избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно) по названной статье УК Украины (часть 1 статьи 438 УК Украины. — Прим. ред.) в связи с осуществлением ими полномочий при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 24 военнослужащим Военно-морских сил Украины, которые 25 ноября 2018 года незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации", — цитирует агентство своего собеседника.

Речь идёт о случае, когда Погранслужба ФСБ с применением оружия задержала в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В отношениях с Украиной Российская Федерация тогда столкнулась с коллизией трактовки нормы права по отношению к одному и тому же деянию, которое украинская пропаганда попыталась представить международному сообществу как нарушение международных норм права.