МЧС России направило группу спасателей для восстановления инфраструктуры ДНР
В рамках гуманитарной миссии на территорию республики также были доставлены станции комплексной очистки воды и машины санитарной обработки.
Спасатели МЧС России едут в ДНР для помощи местным жителям. Видео © МЧС России
В ДНР направлена аэромобильная группа МЧС России для оказания помощи местным жителям в восстановлении объектов инфраструктуры и экономики республики. В ближайшее время аналогичные работы начнутся и на территории ЛНР.
В составе группы — 100 специалистов из спасательных центров МЧС России и 35 единиц техники. Кроме того, в ДНР в рамках гуманитарной миссии были доставлены станции комплексной очистки воды и машины санитарной обработки.
Также на освобождённых территориях Донбасса в данный момент пиротехнические подразделения МЧС РФ совместно с сапёрами спасательного ведомства ДНР и ЛНР проводят работы по разминированию объектов. Обследовано уже более 90 гектаров местности.
Ранее Лайф писал о том, что "Единая Россия" окажет поддержку в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. В партии объяснили, что в городе уже налажено производство хлеба, поэтому работники нуждаются в дополнительных поставках муки. При содействии партии там уже открылось шесть пекарен.
МЧС России