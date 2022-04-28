МЧС России направило группу спасателей для восстановления инфраструктуры ДНР

В рамках гуманитарной миссии на территорию республики также были доставлены станции комплексной очистки воды и машины санитарной обработки.

Спасатели МЧС России едут в ДНР для помощи местным жителям. Видео © МЧС России

В ДНР направлена аэромобильная группа МЧС России для оказания помощи местным жителям в восстановлении объектов инфраструктуры и экономики республики. В ближайшее время аналогичные работы начнутся и на территории ЛНР.

В составе группы — 100 специалистов из спасательных центров МЧС России и 35 единиц техники. Кроме того, в ДНР в рамках гуманитарной миссии были доставлены станции комплексной очистки воды и машины санитарной обработки.

Также на освобождённых территориях Донбасса в данный момент пиротехнические подразделения МЧС РФ совместно с сапёрами спасательного ведомства ДНР и ЛНР проводят работы по разминированию объектов. Обследовано уже более 90 гектаров местности.