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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 05:47
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МЧС России направило группу спасателей для восстановления инфраструктуры ДНР

В рамках гуманитарной миссии на территорию республики также были доставлены станции комплексной очистки воды и машины санитарной обработки.

Спасатели МЧС России едут в ДНР для помощи местным жителям. Видео © МЧС России

В ДНР направлена аэромобильная группа МЧС России для оказания помощи местным жителям в восстановлении объектов инфраструктуры и экономики республики. В ближайшее время аналогичные работы начнутся и на территории ЛНР.

В составе группы — 100 специалистов из спасательных центров МЧС России и 35 единиц техники. Кроме того, в ДНР в рамках гуманитарной миссии были доставлены станции комплексной очистки воды и машины санитарной обработки.

Также на освобождённых территориях Донбасса в данный момент пиротехнические подразделения МЧС РФ совместно с сапёрами спасательного ведомства ДНР и ЛНР проводят работы по разминированию объектов. Обследовано уже более 90 гектаров местности.

Волонтёры начали раздавать гумпомощь жителям Мариуполя в районе "Азовстали"
Волонтёры начали раздавать гумпомощь жителям Мариуполя в районе "Азовстали"

Ранее Лайф писал о том, что "Единая Россия" окажет поддержку в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. В партии объяснили, что в городе уже налажено производство хлеба, поэтому работники нуждаются в дополнительных поставках муки. При содействии партии там уже открылось шесть пекарен.

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МЧС России

Александра Васильева
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