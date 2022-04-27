Волонтёры начали раздавать гумпомощь жителям Мариуполя в районе "Азовстали"

Городские электросети по-прежнему не восстановлены, поэтому добровольцы также стараются обеспечить мариупольцев топливными трансформаторами.

В кварталах освобождённого Мариуполя вблизи заблокированного завода "Азовсталь" начала налаживаться мирная жизнь, местным жителям всячески помогают российские волонтёры. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Активисты привозят мариупольцам гуманитарную помощь, также круглосуточно работают гумкоридоры для желающих сдаться военных и гражданских, которые могли остаться на территории завода.

По данным телеканала, магазины и аптеки в округе пока закрыты. Нацбатальон "Азов" по-прежнему устраивает миномётные обстрелы, однако не такие интенсивные, как раньше. Работник "Азовстали" Иван Мороз, который сам не раз был в подземельях завода, поделился с журналистами подробностями.

"В конверторном цеху было бомбоубежище, но оно разрушено… Оно уже не действует. Нижний ярус затоплен… выход только с аквалангом", — рассказал он.

Городские электросети пока не восстановлены, поэтому волонтёры стараются обеспечить мариупольцев топливными трансформаторами.