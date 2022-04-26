Женщина стала свидетельницей не одной сцены расправы. Она благодарит российских военных, которые это прекратили.

Жительница Мариуполя рассказала о бесчинствах боевиков "Азова". Видео © Telegram-канал / SHOT

Жители Мариуполя рассказывают о том, как вели себя в городе боевики украинского нацбатальона "Азов". По словам одной из горожанок, она лично видела, как те стреляли вокруг без разбора.

Женщина однажды видела, как после поджога азовцами дома один из них стоял на горе и стрелял сверху, не разбирая целей. В другой раз она наблюдала на улице молодого человека, который, шатаясь, тоже поливал всё вокруг очередями из автоматического оружия.

"В моего соседа, ему 42 года, готовил кушать возле дома, первый пустил [очередь] — увидел дым, что готовят. Он вот так выскочил, где дети. Вторая прошила полностью грудь", — рассказывает жительница Мариуполя на видео, опубликованном в телеграм-канале SHOT.

Родственники рассказчицы также стали жертвами азовцев, она говорит, что у её зятя 18 осколочных ранений. Внуку 21 год, и у него, по её словам, "ужасное ранение" в ногу, а у внучки — в челюсть. Дальше говорить без слёз женщина не смогла. Она благодарит российских военных за помощь.

"Спасибо русским — они свозили её в военный госпиталь! И на этом же БТР привезли. Костя, тебе спасибо от меня большое! Костя потом лекарство приносил и бинты и шоколадку ей давал", — от всего сердца благодарит солдат из России бабушка раненной в Мариуполе девочки.