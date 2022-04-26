Минобороны РФ: Нацбаты разместили тяжёлое вооружение в доме престарелых в Лимане

По данным российского оборонного ведомства, пациенты пожилого возраста и персонал учреждения удерживаются боевиками в качестве живого щита.

Украинские националисты оборудовали опорный пункт и разместили тяжёлое вооружение в доме престарелых в городе Лиман, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В городе Лиман Донецкой Народной Республики в доме престарелых боевики украинских националистических формирований оборудовали опорный пункт и разместили тяжёлое вооружение", — сказал Мизинцев.

Он добавил, что персонал и пенсионеров насильно удерживают в качестве живого щита.