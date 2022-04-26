Минобороны РФ: Нацбаты разместили тяжёлое вооружение в доме престарелых в Лимане
По данным российского оборонного ведомства, пациенты пожилого возраста и персонал учреждения удерживаются боевиками в качестве живого щита.
Украинские националисты оборудовали опорный пункт и разместили тяжёлое вооружение в доме престарелых в городе Лиман, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В городе Лиман Донецкой Народной Республики в доме престарелых боевики украинских националистических формирований оборудовали опорный пункт и разместили тяжёлое вооружение", — сказал Мизинцев.
Он добавил, что персонал и пенсионеров насильно удерживают в качестве живого щита.
Ранее Лайф рассказывал, что националисты установили взрывные устройства в Николаеве для проведения провокации. Как сообщили в Минобороны РФ, активировать боеприпасы планируется при массовом скоплении мирных граждан. Обвинить в гибели и травмах людей Киев хочет российских военнослужащих.
Министерство обороны РФ