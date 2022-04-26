Пушилин пообещал трибунал военным преступникам из полка "Азов"
Глава ДНР много общался с жителями Мариуполя, которые рассказывали, чего натерпелись от украинских националистов.
Участники украинского националистического полка "Азов" являются военными преступниками, которых ждёт длительное тюремное заключение или трибунал. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live". Он добавил, что много общался с жителями Мариуполя, которые рассказывали, чего натерпелись от украинских националистов.
"Если мы говорим об "Азове", то это военные преступники, их ждёт или долгий срок в тюрьме, или трибунал и соответствующее решение. По-другому быть просто не может", — отметил Пушилин.
Ранее стало известно, что заблокированные на территории комбината "Азовсталь" украинские силовики стали просить об эвакуации в Турцию. Официальному Киеву азовцы больше не доверяют, видимо, после того, как украинское руководство признало неосуществимой операцию по деблокаде Мариуполя.