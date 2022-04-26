Заблокированные на "Азовстали" украинские силовики просят об эвакуации в Турцию

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, националистические батальоны больше не доверяют Киеву и не хотят выходить на подконтрольную Украине территорию.

Заблокированные на территории комбината "Азовсталь" украинские силовики стали просить об эвакуации в Турцию. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live". По его словам, официальному Киеву "азовцы" больше не доверяют — видимо, после того, как украинское руководство признало неосуществимой операцию по деблокаде Мариуполя.

"У них в последних просьбах идёт эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Там они хотят разоружиться и предлагают: "Мы с оружием выйдем, доплывём до Турции, а там разоружимся". Вот то, что звучит", — рассказал Пушилин.