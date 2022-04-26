Заблокированные на "Азовстали" украинские силовики просят об эвакуации в Турцию
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, националистические батальоны больше не доверяют Киеву и не хотят выходить на подконтрольную Украине территорию.
Заблокированные на территории комбината "Азовсталь" украинские силовики стали просить об эвакуации в Турцию. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live". По его словам, официальному Киеву "азовцы" больше не доверяют — видимо, после того, как украинское руководство признало неосуществимой операцию по деблокаде Мариуполя.
"У них в последних просьбах идёт эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Там они хотят разоружиться и предлагают: "Мы с оружием выйдем, доплывём до Турции, а там разоружимся". Вот то, что звучит", — рассказал Пушилин.
Напомним, что накануне, 25 апреля, Минобороны РФ объявляло режим тишины для эвакуации якобы находящегося на территории завода "Азовсталь" мирного населения. Генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что, если граждане действительно находятся на территории комбината, Москва требует от Киева немедленно отдать приказ формированиям об их освобождении. Поздно вечером стало известно, что Украина вновь сорвала проведение гуманитарной операции на заводе "Азовсталь", проигнорировав объявление ВС России о прекращении боевых действий для эвакуации мирных жителей с предприятия.