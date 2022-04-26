Как устроены подземелья завода "Азовсталь" Штурмовать их российские военные не будут, однако через тайные ходы под заводом окружённые солдаты ВСУ могут попытаться выйти на поверхность. 68060 68060 ТАСС / Сергей Бобылев

"Азовсталь" в Мариуполе не просто так назвали "городом в городе"

25 апреля некоторую ясность в отношении засевших на территории "Азовстали" боевиков внёс глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в подвалах комбината помимо уже известных азовцев и остатков 36-й бригады ВМСУ находится порядка 400 иностранных наёмников. Они, по всей вероятности, укрываются там же — в подземных убежищах на металлургическом комбинате. Штурм этих коридоров своим приказом отменил президент России Владимир Путин. О нецелесообразности такого подхода ранее подробно рассказал ветеран подразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

О том, как устроены подземные коммуникации "Азовстали", 24 апреля подробно рассказал сдавшийся в плен боец Нацгвардии Украины Денис Середин. По его словам, внутри имеются два блиндажа, уходящие вглубь не менее чем на два этажа. Детали устройства подвалов позднее поведал экс-сотрудник комбината Александр Чуприн.

Первый мощный бункер находится под доменным цехом, второй — под толстолистовым цехом (ТЛЦ). Перекрытия комбината — это не просто плиты, а цельнолитые железобетонные конструкции. Глубина первого уровня — до 15 метров, последнего — до 50 метров. Точно известно, что толщина железобетонных перекрытий составляет до четырёх метров. Центральная часть этих помещений — жилые отсеки и ремонтные цеха, а также точки энергообеспечения.

Раньше там размещалось "сердце завода", а теперь расположен штаб, схрон с боеприпасами, склады и генераторы, с помощью которых азовцы заряжают радиостанции и телефоны. Там же, по некоторым данным, они дают многочисленные интервью и публикуют посты в социальных сетях.

Подземелья "Азовстали"

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Основная группа националистов, скорее всего, находится под толстолистовым цехом — там, где самые прочные перекрытия и самое тяжёлое оборудование. Между цехами проходит тоннель, имеющий два выхода. Там же вмонтирована мощная система водоснабжения для охлаждения оборудования и металла. Железобетонные отстойники также могут стать для боевиков укрытием: метровые диаметры годятся для того, чтобы встать там почти в полный рост. Проблема для наземных войск, окруживших комбинат, заключается в том, что таких бункеров под полом "Азовстали" несколько. И практически под каждым из них есть тоннель.

Определить, сколько их всего, невозможно. С середины 40-х там постоянно велось строительство, а единого плана комплекса подземных коммуникаций не знают даже те, кто много лет проработал на комбинате.

По некоторым данным, всего уровней пять. Верхний, с наземными коммуникациями, считается формальным первым этажом комплекса. Там расположены все общие магистрали для тепла, газа и воды, необходимые для снабжения смежных помещений, включая собственное депо для грузовых локомотивов. Да, на "Азовстали" была и своя железная дорога: маневровые тепловозы возили вагоны как по территории комплекса, так и за его пределы. Сейчас от неё осталась только пара цехов, но их размеры впечатляют: внутри запросто можно вместить футбольное поле.

Почему отменили штурм "Азовстали"

Вид на завод "Азовсталь". Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Чтобы попытаться достать боевиков, нужно пройти сквозь один из цехов и спуститься до нулевой отметки — к цеху непрерывного машинного литья заготовок. От него можно двигаться дальше — на минусовые уровни, также укреплённые армированным железобетоном. Сложность в том, что каждый следующий уровень соединяет специальная шахта с лестницей, какие из них уцелели, а какие нет — известно только тем, кто под землёй.

Если оказаться на нулевом уровне, то фактически спецназ будет над головой у тех, кто засел на глубине. На этом уровне расположены основания доменных печей, система аспирации и другое вспомогательное оборудование, которое позволяет поддерживать непрерывный цикл расплавления железной руды. По сути, нулевой уровень — это самая активная площадка завода, по которой запертые боевики могли передвигаться даже днём. Там огромное множество станков высотой 10–12 метров, прокатных линий, укрыться под которыми сможет до 10–12 человек с вооружением.

Подземные ходы на заводе "Азовсталь"

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

После того как подразделение пробьётся на нулевую отметку, встанет вопрос, куда двигаться дальше. Под ногами минус первый уровень, где расположены резервные мощности и подведены основные промышленные коммуникации. Для питания завода нужны огромные трубы, силовые кабельные линии и канализация, по которой в теории можно выйти с территории завода незамеченным.

Майор спецназа ГРУ в отставке, ветеран Афганистана Георгий Чавчадзе отметил, что блокирование завода выполнено по всем правилам военной науки: российский спецназ и донецкие военные, многие из которых раньше работали на "Азовстали", окружили комбинат несколькими "кольцами безопасности".

Если я правильно понимаю ситуацию, то внутреннее кольцо наблюдает за промзоной, промежуточное кольцо наблюдает за известными выходами на поверхность на этой территории, так как выползти противник может почти везде Георгий Чавчадзе Майор спецназа ГРУ в отставке, ветеран Афганистана

Чавчадзе добавил, что на непредвиденный случай наверняка есть третье кольцо и даже четвёртое. Так военные страхуются от неожиданных попыток азовцев сбежать. Проблема в том, что боевики могут находиться и уровнями ниже, а добраться туда может быть проблематично. По некоторым данным, на минус первом этаже располагался и заводской медпункт. Тех, кто получал травму, сначала везли именно сюда.

Подземные этажи завода "Азовсталь"

На минус втором этаже находится значительная часть всего, что ранее было необходимо каждой смене завода "Азовсталь" на случай поломки или остановки оборудования. Инструменты, запасные части, техника, системы жизнеобеспечения с аварийными мощными генераторами и многое другое.

Здесь же, по некоторым данным, находится и заглублённый объект — бомбоубежище, в котором скрывается часть вооружённых людей. Отсюда, по некоторым данным, записывает видео замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар, однако, чтобы загрузить ролики в Сеть, нужно подняться на поверхность. Минус второй уровень считается главной лежанкой для тех, кто попал в окружение. Там относительно тепло и сухо, а снарядом или обычной бомбой пробить укрепление почти невозможно, поскольку над головой несколько метров железобетона.

"Азовсталь" на карте

Самой главной проблемой для досмотровых групп мог бы стать минус третий этаж. Его особенность состоит в том, что он в некотором роде автономен и отделён от остальных помещений комбината. По коридорам, по которым раньше сновали электрокары-погрузчики, теперь передвигаются националисты, часть техники, по некоторым сведениям, могла уцелеть. Главная проблема в том, что с этого уровня выйти на поверхность можно по нескольким коридорам. Два из них были заложены ещё при проектировании завода и, предположительно, имеют выходы к депо и в зону главного административного корпуса. Эти места надёжно контролируются с первых часов захвата промзоны.

Строительство ещё трёх завершилось в середине 60-х годов. Предположительно, они ведут к выходам на поверхность в непосредственной близости от города: у здания городского военкомата и у администрации Левобережного района. Объекты фактически являются продолжением территории завода. Офицеры спецслужб с боевым опытом отмечают, что бежать по этим коридорам запертые в подвалах военные и боевики попытаются в гражданской одежде, поскольку появление людей в военной форме сразу привлечёт внимание горожан.

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По некоторым сведениям, воздушными ударами и артиллерией могли быть пробиты своды возле выходов на нулевом этаже, что фактически отрезает засевшим внутри безопасное попадание на поверхность. Вместо этого вылезать наружу уцелевшие боевики и солдаты ВСУ пробуют через пробоины от снарядов и ракет, но после такого появления на свет божий их сразу ожидает плен.

Точный срок, когда боевики "Азова" и остатки 36-й бригады сложат оружие, измеряется интервалом от пары недель до месяца. Всё зависит от того, какую тактику изберут уцелевшие в окружении. Несколько колец блокады фактически гарантируют, что ни медицинской помощи, ни боеприпасов, ни тем более эвакуации запертым по подвалам азовцам и морпехам ждать не приходится, а это значит, что уже в ближайшую неделю-две от двух тысяч вооружённых людей может остаться половина. Количество раненых боевиков, по некоторым данным, приближается к 850. Ещё способные держать оружие в руках солдаты часто вступают между собой в стычки из-за еды и воды. По оценкам специалистов, падения последнего очага сопротивления в Мариуполе можно ожидать в срок до трёх недель.

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв Будет ли гарнизон Мариуполя бежать из "Азовстали"? 0 Да, попытаются Нет, будут сидеть Попробуют сдаться или договориться

Авторы Сергей Андреев