МО РФ: Националисты установили взрывные устройства в Николаеве для проведения провокации
Активировать боеприпасы планируется при массовом скоплении мирных граждан. Обвинить в гибели и травмах людей Киев хочет российских военнослужащих.
Националисты подготовили провокацию в Николаеве, где установили радиоуправляемые взрывные устройства. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В городе Николаеве боевики территориальной обороны подготовили очередную изощрённую провокацию с многочисленными жертвами", — сказал он.
Мизинцев пояснил, что в микрорайоне Корабельном у авторемонтного завода на улице Знаменской неонацисты установили радиоуправляемые взрывные устройства и оснастили их поражающими элементами. Подорвать эти бомбы авторы провокации намерены при массовом скоплении мирных граждан, а затем они планируют обвинить в этом российских военных.
Мизинцев предупредил, что этот и другие фейки со стороны Киева, которые якобы демонстрируют "бесчинства русских", планируют в ближайшее время распространить в западных СМИ.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в Европе возродятся идеи нацизма из-за бегущих с Украины преступников. Он отметил, что не исключён рост ультраправых настроений, подогреваемый десятками тысяч обученных и имеющих боевой опыт украинских радикалов.
Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agenc