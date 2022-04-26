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Опубликовано 26 апреля 2022, 18:21

МО РФ: Националисты установили взрывные устройства в Николаеве для проведения провокации

Активировать боеприпасы планируется при массовом скоплении мирных граждан. Обвинить в гибели и травмах людей Киев хочет российских военнослужащих.

Националисты подготовили провокацию в Николаеве, где установили радиоуправляемые взрывные устройства. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В городе Николаеве боевики территориальной обороны подготовили очередную изощрённую провокацию с многочисленными жертвами", — сказал он.

Мизинцев пояснил, что в микрорайоне Корабельном у авторемонтного завода на улице Знаменской неонацисты установили радиоуправляемые взрывные устройства и оснастили их поражающими элементами. Подорвать эти бомбы авторы провокации намерены при массовом скоплении мирных граждан, а затем они планируют обвинить в этом российских военных.

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Мизинцев предупредил, что этот и другие фейки со стороны Киева, которые якобы демонстрируют "бесчинства русских", планируют в ближайшее время распространить в западных СМИ.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в Европе возродятся идеи нацизма из-за бегущих с Украины преступников. Он отметил, что не исключён рост ультраправых настроений, подогреваемый десятками тысяч обученных и имеющих боевой опыт украинских радикалов.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agenc

Варвара Романова
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