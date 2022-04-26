Офис Гутерриша: Путин согласился привлечь ООН к эвакуации гражданских с "Азовстали"

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик уточнил, что последующие дискуссии на эту тему будут продолжены с Минобороны России.

Российский лидер Владимир Путин дал согласие на привлечение Организации Объединённых Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных жителей, которые, по заверениям украинской стороны, остаются на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Президент [РФ Владимир Путин] в принципе согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", — говорится в его комментарии.

Он отметил, что последующие дискуссии на эту тему будут проведены между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны РФ.