Офис Гутерриша: Путин согласился привлечь ООН к эвакуации гражданских с "Азовстали"
Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик уточнил, что последующие дискуссии на эту тему будут продолжены с Минобороны России.
Российский лидер Владимир Путин дал согласие на привлечение Организации Объединённых Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных жителей, которые, по заверениям украинской стороны, остаются на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Президент [РФ Владимир Путин] в принципе согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", — говорится в его комментарии.
Он отметил, что последующие дискуссии на эту тему будут проведены между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны РФ.
Ранее Лайф сообщал, что заблокированные на "Азовстали" украинские силовики просят об эвакуации в Турцию. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, националистические батальоны больше не доверяют Киеву и не хотят выходить на подконтрольную Украине территорию.
ТАСС / Петр Ковалев