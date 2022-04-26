Лавров счёл театральным жестом идею Киева провести спецраунд переговоров у "Азовстали"

По словам главы МИД РФ, предложение украинской стороны носит исключительно инсценировочный характер, поэтому серьёзно оценивать его нет никакого смысла.

Предложение Киева провести переговоры по обмену пленными и прекращению огня у стен завода "Азовсталь" в Мариуполе является не более чем очередным "театральным жестом". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Театральный жест, действительно, украинцы любят всё инсценировать, видимо, хотели ещё одну какую-то душераздирающую сцену поставить", — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в Москве.

Напомним, что идею о проведении спецраунда переговоров "прямо у стен "Азовстали" 24 апреля предложил советник офиса президента Незалежной Алексей Арестович. По его словам, это поможет спасти жизни украинских морских пехотинцев и бойцов полка "Азов", которые оказались в окружении.