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Опубликовано 26 апреля 2022, 13:04

Суд оштрафовал Wikimedia за материалы с ложными данными об "Операции Z" на Украине

Помимо этого были опубликованы фейки о событиях в Буче и Мариуполе. Всего, по данным суда, материалов с недостоверной информацией в "Википедии" семь.

Суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia на три миллиона рублей за неудаление недостоверных данных об "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать виновной организацию Wikimedia по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление запрещённой в РФ информации") и назначить наказание в виде штрафа на сумму три миллиона рублей", — цитируется решение судьи.

Согласно материалам дела, в "Википедии" опубликовано семь статей, в которых в том числе идёт речь о российской специальной операции на Украине, событиях в Буче, уничтожении больницы и театра в Мариуполе. Агентство отмечает, что это первый случай привлечения Wikimedia к административной ответственности по статье КоАП РФ.

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Евгения Колесникова
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