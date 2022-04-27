"Единая Россия" окажет поддержку в восстановлении инфраструктуры Мариуполя

В городе уже налажено производство хлеба, поэтому работники нуждаются в дополнительных поставках муки: при содействии партии там уже открылось шесть пекарен.

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород посетил логистический центр ЕР, где распределяется гуманитарная помощь для Донбасса и пунктов временного размещения. Сейчас, по его словам, в центр поступают стройматериалы, которые отправляют для восстановления городов, — это "плёнка, шифер, рубероид для детских садов, школ, оставшихся жилых помещений", уточнил секретарь генсовета партии.

"Процесс восстановления пошёл. Закрывается тепловой контур, чтобы до зимы успеть", — отметил Турчак и добавил, что люди не хотят уезжать и планируют восстанавливать инфраструктуру.

Так как в Мариуполе уже налажено производство хлеба, компании нуждаются в дополнительных поставках муки: при поддержке партии в городе уже открылось шесть пекарен.

Нижегородское отделение ЕР также объявило сбор средств для помощи беженцам, а прибывшим из Донбасса детям уже закупили около 500 комплектов школьной формы. Также в Олимпийском резерве сейчас находится 25 детей-спортсменов. Вероятно, уже скоро ребята смогут вернуться в Донецк, но пока они могут рассчитывать на помощь российской стороны, резюмировал Турчак.