Мэр Мариуполя Иващенко сообщил о решении не восстанавливать "Азовсталь"
Вид на завод "Азовсталь", пострадавший в ходе обстрелов. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Вместо этого власти займутся работой над другими предприятиями — комбинатом имени Ильича и предприятием "Азовмаш", уточнил градоначальник.
Власти не будут восстанавливать завод "Азовсталь" в Мариуполе из-за серьёзных повреждений предприятия. Об этом решении заявил мэр города Константин Иващенко.
"Я это подтверждаю. Очень серьёзные удары по нему были", — цитируют его "Известия".
А вот металлургический комбинат имени Ильича и предприятие "Азовмаш" планируется восстановить, уточнил Иващенко.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал суперкотлом для украинских националистов ситуацию на "Азовстали". Сейчас по территории промышленного комплекса работают артиллерия и авиация, чтобы не допустить прорыва засевших там бойцов.