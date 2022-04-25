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Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 13:31
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Мэр Мариуполя Иващенко сообщил о решении не восстанавливать "Азовсталь"

Вид на завод "Азовсталь", пострадавший в ходе обстрелов. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Вид на завод "Азовсталь", пострадавший в ходе обстрелов. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Вместо этого власти займутся работой над другими предприятиями — комбинатом имени Ильича и предприятием "Азовмаш", уточнил градоначальник.

Власти не будут восстанавливать завод "Азовсталь" в Мариуполе из-за серьёзных повреждений предприятия. Об этом решении заявил мэр города Константин Иващенко.

"Я это подтверждаю. Очень серьёзные удары по нему были", — цитируют его "Известия".

А вот металлургический комбинат имени Ильича и предприятие "Азовмаш" планируется восстановить, уточнил Иващенко.

Мэр Мариуполя заявил, что боевых действий в городе уже не ведётся
Мэр Мариуполя заявил, что боевых действий в городе уже не ведётся

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал суперкотлом для украинских националистов ситуацию на "Азовстали". Сейчас по территории промышленного комплекса работают артиллерия и авиация, чтобы не допустить прорыва засевших там бойцов.

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Артур Лапсаков
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