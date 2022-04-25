Мэр Мариуполя Иващенко сообщил о решении не восстанавливать "Азовсталь"

Вместо этого власти займутся работой над другими предприятиями — комбинатом имени Ильича и предприятием "Азовмаш", уточнил градоначальник.

Власти не будут восстанавливать завод "Азовсталь" в Мариуполе из-за серьёзных повреждений предприятия. Об этом решении заявил мэр города Константин Иващенко.

"Я это подтверждаю. Очень серьёзные удары по нему были", — цитируют его "Известия".

А вот металлургический комбинат имени Ильича и предприятие "Азовмаш" планируется восстановить, уточнил Иващенко.