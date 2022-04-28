Два человека погибли при обстрелах ЛНР со стороны ВСУ

В их числе ребёнок в возрасте десяти лет. Ещё три мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

В результате обстрелов Вооружёнными силами Украины территории Луганской Народной Республики погибло два человека. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что один из погибших — ребёнок 2012 года рождения. Он был убит киевскими силовиками в Стаханове. Также сообщается о ранении молодого человека 2003 года рождения. Отмечается, что в этом населённом пункте повреждено 17 жилых домов.

Согласно информации СЦКК, второй погибшей является женщина 1927 года рождения. Она попала под обстрел в Первомайске. Здесь же ещё две женщины — 1954 и 1968 года рождения — получили ранения. Под огонь украинской артиллерии попали два жилых дома, центр внешкольного образования и детский сад.

Ещё одну женщину ранило в городе Ирмино. Повреждён жилой дом.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по н.п. Ирмино, Стаханов, Золотое-5, Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 "Смерч" и БМ-21 "Град", артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм", — обобщили информацию за сутки в представительстве ЛНР.