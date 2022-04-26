Почти сто домов пострадало при обстреле ВСУ села Головчино Белгородской области

По словам губернатора региона, оперативные службы начали работу по разминированию и восстановлению ещё ночью, сразу после того, как местные жители услышали первый взрыв.

Всего в результате обстрела ВСУ села Головчино в Белгородской области повреждено 92 дома и 29 автомобилей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К первому обстрелу добавилось ещё восемь домов. Всего в Грайворонском городском округе пострадало 92 дома и 29 автомобилей. 26 домов уже восстановили, сегодня ещё на восьми домах работы будут завершены", — написал он.









По словам Гладкова, оперативные службы начали работу по разминированию и восстановлению ещё ночью, сразу после того, как местные жители услышали первый взрыв. После разговора с ними выяснилось, что в селе возникли проблемы с качеством сотовой связи и перебои интернет-соединения. Губернатор Белгородской области дал поручение первому заместителю главы региона Евгению Мирошникову срочно разобраться в ситуации.

"Самое главное для меня, что мирные жители не пострадали. Всё остальное восстановим. Строительные бригады делают соответствующие замеры, вставляют окна и восстанавливают хозпостройки", — заключил Гладков.