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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 09:51

Почти сто домов пострадало при обстреле ВСУ села Головчино Белгородской области

Повреждённый в результате обстрела ВСУ дом в селе Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Повреждённый в результате обстрела ВСУ дом в селе Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

По словам губернатора региона, оперативные службы начали работу по разминированию и восстановлению ещё ночью, сразу после того, как местные жители услышали первый взрыв.

Всего в результате обстрела ВСУ села Головчино в Белгородской области повреждено 92 дома и 29 автомобилей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К первому обстрелу добавилось ещё восемь домов. Всего в Грайворонском городском округе пострадало 92 дома и 29 автомобилей. 26 домов уже восстановили, сегодня ещё на восьми домах работы будут завершены", — написал он.

  • Последствия обстрела ВСУ села Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ села Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела ВСУ села Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ села Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела ВСУ села Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ села Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела ВСУ села Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ села Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела ВСУ села Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

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По словам Гладкова, оперативные службы начали работу по разминированию и восстановлению ещё ночью, сразу после того, как местные жители услышали первый взрыв. После разговора с ними выяснилось, что в селе возникли проблемы с качеством сотовой связи и перебои интернет-соединения. Губернатор Белгородской области дал поручение первому заместителю главы региона Евгению Мирошникову срочно разобраться в ситуации.

"Самое главное для меня, что мирные жители не пострадали. Всё остальное восстановим. Строительные бригады делают соответствующие замеры, вставляют окна и восстанавливают хозпостройки", — заключил Гладков.

Белгородский губернатор показал фото последствий обстрела ВСУ села Нехотеевка
Белгородский губернатор показал фото последствий обстрела ВСУ села Нехотеевка

Ранее глава Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ посёлка Журавлёвка. Есть раненые, жилые дома получили повреждения. Как рассказал губернатор региона, в связи со случившимся ему пришлось экстренно отменить командировку.

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Григорий Воронцов
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