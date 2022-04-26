"Не дождётесь": Федун заявил, что не бросит "Спартак"
Десятую строчку таблицы чемпионата России команда занимает после 26 туров.
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что продолжит финансировать клуб. Об этом он рассказал журналистам.
"Ситуация сложная и будет ещё осложняться. Мой опыт четырёх кризисов говорит о том, что процесс далеко не закончен. Но я много раз говорил, что "Спартак" — это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать всё возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря: не дождётесь", — сказал Федун.
Напомним, после 26 туров "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда расположилась в трёх очках от зоны стыковых матчей. В последней игре красно-белые на выезде уступили "Ростову" со счётом 2:3.
ТАСС / Sport-Express / Дарья Исаева