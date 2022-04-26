"Не дождётесь": Федун заявил, что не бросит "Спартак"

"Ситуация сложная и будет ещё осложняться. Мой опыт четырёх кризисов говорит о том, что процесс далеко не закончен. Но я много раз говорил, что "Спартак" — это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать всё возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря: не дождётесь", — сказал Федун.