МО РФ: Украина планирует обвинить Россию в убийстве мирных жителей в Лисичанске

Тела убитых украинских военных, накануне обстрелянных своей же армией по ошибке, переодевают в гражданское и свозят к рынку. Авторы постановочных кадров уже прибыли на новое "место работы".

Вооружённые силы Украины свозят в город Лисичанск разбитую технику и тела своих же солдат в гражданской одежде. Таким образом они готовятся к новой провокации против российских военных. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, так киевский режим пытается прикрыть то, что украинские военные по ошибке обстреляли центральный рынок.

"В городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника, автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду", — сообщил Мизинцев.

Он отмечает, что эта постановка подготовлена специалистами информационно-психологических операций ВСУ для её представления мировой общественности в ближайшие дни. На место будут приглашены украинские и западные СМИ. По словам генерал-полковника, киевский режим не прекращает попыток провокаций для обвинения Российской армии в военных преступлениях. Мизинцев подчеркнул, что этот циничный сценарий, прежде всего по отношению к своему собственному народу и погибшим украинским военным, "повторяет зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны".

Генерал-полковник обратил внимание общественности на то, что подобные кровавые фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах". И добавил, что подобные действия Киева в очередной раз показывают их бесчеловечное отношение к судьбе украинского народа и говорят о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.