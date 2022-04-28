Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В результате атаки пострадали два рынка. На одном из них загорелось несколько контейнеров.

Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики в телеграм-канале.

"В результате обстрела с позиций украинских боевиков на рынке "Сокол" зафиксировано возгорание контейнеров. Под удар попал также рынок "Меркурий", — уточняется в заявлении.