Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
В результате атаки пострадали два рынка. На одном из них загорелось несколько контейнеров.
Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики в телеграм-канале.
"В результате обстрела с позиций украинских боевиков на рынке "Сокол" зафиксировано возгорание контейнеров. Под удар попал также рынок "Меркурий", — уточняется в заявлении.
Ранее Лайф писал, что Следственный комитет РФ начнёт расследование ракетных ударов ВСУ по центру освобождённого Херсона. Ведомство запросит у Минобороны РФ документы о совершённой воздушной атаке. В ходе следствия будут установлены лица, отдавшие приказ к открытию огня по жилым кварталам города, а также исполнители.
ТАСС / Валентин Спринчак