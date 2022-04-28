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Опубликовано 28 апреля 2022, 10:35

Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В результате атаки пострадали два рынка. На одном из них загорелось несколько контейнеров.

Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики в телеграм-канале.

"В результате обстрела с позиций украинских боевиков на рынке "Сокол" зафиксировано возгорание контейнеров. Под удар попал также рынок "Меркурий", уточняется в заявлении.

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Ранее Лайф писал, что Следственный комитет РФ начнёт расследование ракетных ударов ВСУ по центру освобождённого Херсона. Ведомство запросит у Минобороны РФ документы о совершённой воздушной атаке. В ходе следствия будут установлены лица, отдавшие приказ к открытию огня по жилым кварталам города, а также исполнители.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Татьяна Миссуми
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