СК РФ займётся расследованием обстрелов центра Херсона со стороны ВСУ
В ходе следствия будут установлены лица, отдавшие приказы об открытии огня по городу, а также исполнители.
Следственный комитет РФ расследует ракетные удары ВСУ по центру освобождённого Херсона. Ведомство запросит у Минобороны РФ документы о совершённой воздушной атаке. Об этом сообщили в СК.
"Следователи приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и установят лиц, выступающих инициаторами и исполнителями данных обстрелов", — отмечается в тексте.
Ранее Лайф сообщал, что по центру освобождённого Херсона нанесены удары со стороны ВСУ. Российская ПВО сбила над городом двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты "Точка-У". В Минобороны РФ подчеркнули, что атака украинской стороной целенаправленно производилась по жилым объектам.