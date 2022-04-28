ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 09:18

СК РФ займётся расследованием обстрелов центра Херсона со стороны ВСУ

В ходе следствия будут установлены лица, отдавшие приказы об открытии огня по городу, а также исполнители.

Следственный комитет РФ расследует ракетные удары ВСУ по центру освобождённого Херсона. Ведомство запросит у Минобороны РФ документы о совершённой воздушной атаке. Об этом сообщили в СК.

"Следователи приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и установят лиц, выступающих инициаторами и исполнителями данных обстрелов", отмечается в тексте.

В Херсоне исключили возвращение под контроль Киева
В Херсоне исключили возвращение под контроль Киева

Ранее Лайф сообщал, что по центру освобождённого Херсона нанесены удары со стороны ВСУ. Российская ПВО сбила над городом двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты "Точка-У". В Минобороны РФ подчеркнули, что атака украинской стороной целенаправленно производилась по жилым объектам.

BannerImage

Следственный комитет Российской Федерации

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • СК РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar