СК РФ займётся расследованием обстрелов центра Херсона со стороны ВСУ

В ходе следствия будут установлены лица, отдавшие приказы об открытии огня по городу, а также исполнители.

Следственный комитет РФ расследует ракетные удары ВСУ по центру освобождённого Херсона. Ведомство запросит у Минобороны РФ документы о совершённой воздушной атаке. Об этом сообщили в СК.

"Следователи приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и установят лиц, выступающих инициаторами и исполнителями данных обстрелов", — отмечается в тексте.