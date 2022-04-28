Путин проинформировал президента Анголы о причинах "Операции Z" на Украине
Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных российско-ангольских отношений и "подтвердили обоюдный настрой" на их дальнейшее развитие.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Анголы Жоау Лоуренсу и по его просьбе проинформировал о причинах и целях специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
"Путин информировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также дал принципиальные оценки положения дел на переговорах с украинскими представителями", — говорится в сообщении.
Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных российско-ангольских отношений и "подтвердили обоюдный настрой" на их дальнейшее развитие, добавили в Кремле. Сотрудничать намерены в том числе в торгово-экономической и научно-технической сферах.
Напомним, что на днях Путин также провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором лидеры обсудили ситуацию на Украине. Кроме того, на этой неделе в Москву прилетал генсек ООН Антониу Гутерриш, которому Путин также разъяснил причины проведения "Операции Z" на Украине. Президент подчеркнул, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы прекратить геноцид людей, страдания жителей Донбасса.