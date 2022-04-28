Путин проинформировал президента Анголы о причинах "Операции Z" на Украине

Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных российско-ангольских отношений и "подтвердили обоюдный настрой" на их дальнейшее развитие.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Анголы Жоау Лоуренсу и по его просьбе проинформировал о причинах и целях специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Путин информировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также дал принципиальные оценки положения дел на переговорах с украинскими представителями", — говорится в сообщении.

Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных российско-ангольских отношений и "подтвердили обоюдный настрой" на их дальнейшее развитие, добавили в Кремле. Сотрудничать намерены в том числе в торгово-экономической и научно-технической сферах.