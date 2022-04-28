Беженка из Мариуполя: Жители сидят по подвалам, а бойцы ВСУ прячутся за людскими спинами

Женщина призвала президента Незалежной Владимира Зеленского остановить военные действия и подчеркнула, что его ненавидят люди. Она также отметила, что в городе нет хлеба, воды и газа.

Беженка из Мариуполя рассказала о гуманитарной катастрофе в городе из-за руководства Украины. Видео © LIFE

Беженка из Мариуполя Светлана рассказала о гуманитарной катастрофе в городе, которая наступила по вине руководства Украины. Кроме того, по её словам, бойцы ВСУ прячутся за спинами мирных людей. Об этом она рассказала, уже находясь в пункте временного размещения в посёлке Никольское. Лайф публикует видео с речью беженки.

"В городе Мариуполе гуманитарная катастрофа. Сбежало руководство города. Эти сволочи просто бросили людей. Нет ни хлеба, ни воды, ни газа. Это ужас. Люди сидят по подвалам", — сказала Светлана.

Женщина добавила, что остатки украинской власти и "доблестные защитники" прятались "за людские спины" и сидели по "брошенным домам". Там же бойцы ВСУ "ставили свои пушки" и совершали атаки, "чтобы специально вызвать огонь" на мирных жителей. Светлана призвала президента Украины Владимира Зеленского остановить военные действия и подчеркнула, что его ненавидят люди и проклял весь Мариуполь.