Супруги Поляковы вместе защищают Донбасс: она медик, он солдат

Мысль пойти вдвоём на службу возникла у семейной пары сразу после начала спецоперации России на Украине. Сомнений не было, говорят Поляковы.

Белая ленточка на удачу, поцелуй и никаких прощальных слёз — так Юлианна Полякова отправляет мужа Максима на боевые задания. Служат они вместе в одном из подразделений Донбасса. Их историю публикует телеграм-канал "Изнанка. Женщины".

"Мне муж говорит: "Всё, идём вместе. Ты как медик, а я иду по своей работе". Ну, вот так и пришли", — делится воспоминаниями Юлианна.

Семья Поляковых защищает Донбасс: она медик, он солдат. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Супруги признаются, что, как и все жители Донбасса, они восемь лет ждали, когда смогут дать отпор Украине. Помощь пришла от России, и теперь здесь верят, что многолетним страданиям пришёл конец. Да и бороться им есть за что — Поляковы ждут первенца. Если родится девочка, назовут Мирославой, а мальчика — Мирославом.

"Чтобы наши дети... даже своим именем и настроем, мы дадим правильное воспитание, будут продолжать нести мир, а не разрушения, как это делала Украина", — добавил Максим.

Ранее Лайф писал, что житель Мариуполя рассказал, что сжёг свой украинский паспорт после того, как глава государства Владимир Зеленский дал звание Героя Украины командиру 1-й штурмовой роты "Правого сектора"* Дмитрию Коцюбайло.