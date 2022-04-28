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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 10:06

Песков: Накачивание Украины и других стран вооружениями угрожает безопасности континента

Представитель Кремля подчеркнул, что тенденция на подобные действия провоцирует нестабильность.

Накачивание Украины и других стран вооружениями несёт угрозу безопасности континента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжёлыми вооружениями, Украины и других стран — это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о поставках боекомплектов другим государствам кроме Незалежной.

The Guardian: Дальнейшее вооружение Украины Западом только затягивает конфликт
The Guardian: Дальнейшее вооружение Украины Западом только затягивает конфликт

Ранее Лайф писал, что в РФ назвали незаконной передачу США вертолётов Ми-17 российского производства Киеву. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявили, что признание Пентагона в неспособности осуществлять надзор над перемещением поставляемого Америкой вооружения Украине "лишь усугубляет террористическую угрозу в мире".

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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