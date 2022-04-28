Песков: Накачивание Украины и других стран вооружениями угрожает безопасности континента

Представитель Кремля подчеркнул, что тенденция на подобные действия провоцирует нестабильность.

Накачивание Украины и других стран вооружениями несёт угрозу безопасности континента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжёлыми вооружениями, Украины и других стран — это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о поставках боекомплектов другим государствам кроме Незалежной.