Собянин наградил победителей и призёров Олимпиады в Пекине

"Поздравляю с победой. Очень сложные соревнования, в которых вам пришлось участвовать. Россия привыкла работать, развиваться в условиях жёсткого противостояния, санкций и так далее. И наш спорт тоже находится под постоянным давлением, особенно в последние годы. Но, что интересно, чем больше на нас давления оказывают, тем больше поддерживает наша страна свой спорт, своих спортсменов", — сказал Собянин.