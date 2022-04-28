Собянин наградил победителей и призёров Олимпиады в Пекине
На Играх в Китае россияне завоевали 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил и наградил победителей и призёров зимних Олимпийских игр в Пекине, а также тренеров спортсменов.
"Поздравляю с победой. Очень сложные соревнования, в которых вам пришлось участвовать. Россия привыкла работать, развиваться в условиях жёсткого противостояния, санкций и так далее. И наш спорт тоже находится под постоянным давлением, особенно в последние годы. Но, что интересно, чем больше на нас давления оказывают, тем больше поддерживает наша страна свой спорт, своих спортсменов", — сказал Собянин.
Московские победители Олимпиады получат по четыре миллиона рублей, серебряные призёры — 2,5 миллиона, обладатели бронзы — по 1,7 миллиона. Тренеры этих спортсменов получат выплаты в размере 50% от указанных сумм.
Зимние Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские спортсмены завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых). В общекомандном зачёте наша страна заняла девятое место.
ТАСС / Михаил Джапаридзе