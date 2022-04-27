МО РФ: Националисты размещают тяжёлое вооружение в госпиталях, выгоняя больных

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, бойцы нацформирований не церемонятся даже с украинскими военнослужащими, которые также проходят лечение.

Бойцы украинских националистических формирований размещают тяжёлое вооружение в госпиталях, выгоняя больных. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, добавив, что из лечебных заведений выгоняют и военнослужащих ВСУ.

"Украинские вооружённые формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжёлого вооружения", — сказал генерал-полковник в ходе брифинга.

По его словам, националисты цинично выгнали бойцов ВСУ из госпиталя в городе Константиновка в ДНР. Кроме того, в Запорожье в больнице на улице Правды размещено подразделение украинских военных, а на прилегающей территории — огневые позиции.