Сотрудники СК РФ уже начали фиксировать факты подобных преступлений бойцов нацбатов Незалежной. Напомним, что сейчас город находится под контролем Вооружённых сил РФ и сил Народной милиции ДНР.

Бойцы украинских националистических батальонов использовали здание мечети в Мариуполе для прикрытия огневых позиций. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, националисты разместили миномёт прямо за мусульманским культовым сооружением, откуда обстреливали территорию морского порта. После этого они пустились в бега, оставив на месте ящики с боеприпасами.

Кроме того, смотритель мечети уже сообщил детали произошедшего сотрудникам СК России, которые уже начали фиксировать факты преступлений националистов на территории города. Напомним, что сейчас Мариуполь находится под контролем Вооружённых сил РФ и сил Народной милиции ДНР. Последней точкой сопротивления в городе на протяжении нескольких дней остаётся территория комбината "Азовсталь".