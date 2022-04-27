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Опубликовано 27 апреля 2022, 18:11
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СМИ Украины запустили фейк о якобы прячущихся в подвалах Харькова детях с фото из Донецка

Фейк украинских СМИ о детях, якобы прячущихся в подвалах Харькова. Фото © Telegram / "Война с фейками"

Фейк украинских СМИ о детях, якобы прячущихся в подвалах Харькова. Фото © Telegram / "Война с фейками"

По данным телеграм-канала "Война с фейками", эти душераздирающие кадры с малышами, прячущимися от обстрелов ВСУ в районе Петровка, были сделаны военкором Ириной Лашкевич ещё в 2018 году.

Ряд украинских СМИ распространил публикацию о детях, якобы прячущихся в подвалах в Харькове, в которой использовали фотографии из бомбоубежища Донецка. Соответствующий пост появился в телеграм-канале "Война с фейками".

"[Украинские телеграм-каналы] раз за разом вводят в заблуждение свои аудитории и формируют ложное понимание ситуации. Охват на данный момент составляет более 200 тысяч просмотров", — говорится в сообщении.

На самом деле душераздирающие кадры с малышами, прячущимися от обстрелов ВСУ в районе Петровка, были сделаны военным корреспондентом Ириной Лашкевич ещё в 2018 году. Тогда в том бомбоубежище образовалась целая коммуна из стариков, детей и взрослых.

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Журналисты также напомнили о донецком мемориальном комплексе "Аллея ангелов", открытом в память о 149 детях, которые погибли в ходе вооружённого конфликта на востоке Незалежной.

Ранее Лайф сообщал, что из кадра сериала "След" сделали фейк, направленный против российских военных. В подписи к снимку было указано, что девушку якобы убили и сбросили в коллектор в Бородянке — посёлке городского типа под Киевом.

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Наталья Исакова
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