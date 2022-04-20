Украинские СМИ обвинили организатора свадеб из Иркутска "в убийствах" гражданских в Буче

Три года назад Игорь Тимошевский уволился из Вооружённых сил РФ и сейчас не имеет никакого отношения к армии. Кроме того, мужчина ни разу в жизни не был на территории Незалежной.

Игорь Тимошевский рассказал, как "прослыл на Украине убийцей" благодаря СМИ. Видео © Telegram / SHOT

Украинские СМИ обвинили организатора свадеб из Иркутска, который ни разу не бывал на территории Незалежной, в "расстреле мирных жителей в Буче". Теперь мужчине и его близким угрожают расправой, сообщает SHOT. Как рассказал сам Игорь Тимошевский, украинские пропагандисты использовали его снимки из соцсетей ещё со времён службы в армии.

"Как у большинства мужчин, которые служили в армии, есть всё-таки фотографии армейские, которые можно выкладывать в соцсети. Ну... чтобы была память. И вот оттуда, скорее всего, уже взяли мои фотографии", — считает Игорь.

Сибиряк отметил, что он на самом деле служил по контракту, но только с 2016 по 2019 год. Три года назад он уволился из Вооружённых сил РФ и официально трудоустроился супервайзером в торговой компании. Также параллельно Игорь занимается организацией свадеб, а не работает фотографом, как его "окрестили" украинские СМИ.

Мужчина уже написал заявление в полицию, так как угрозы не прекращаются. Также он планирует подавать на украинское издание в международный суд.