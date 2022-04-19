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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 10:36

В Общественной палате заявили о пяти миллионах выявленных фейков об "Операции Z"

По словам члена ОП Малькевича, происходит "тотальный прессинг" в связи с происходящим на украинской территории. Однако следует верить лишь проверенным источникам.

На сегодняшний день выявлено пять миллионов фейков о специальной военное операции России на Украине. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на первом Всероссийском историческом форуме "Сила — в правде!".

"В этом году пять миллионов фейков уже распространено по России в связи со специальной военной операцией", — сказал он.

Малькевич указал на большое количество недостоверных новостей о спецоперации на Украине и добавил, что происходит "тотальный прессинг". По его словам, нужно верить лишь проверенным источникам.

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Ранее СК завёл уголовное дело из-за фейков о ВС России после провокации в Буче. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Согласно данным Минобороны РФ, опубликованные киевским режимом материалы о событиях в этом городе не соответствуют действительности.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Евгения Колесникова
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