В Общественной палате заявили о пяти миллионах выявленных фейков об "Операции Z"

По словам члена ОП Малькевича, происходит "тотальный прессинг" в связи с происходящим на украинской территории. Однако следует верить лишь проверенным источникам.

На сегодняшний день выявлено пять миллионов фейков о специальной военное операции России на Украине. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на первом Всероссийском историческом форуме "Сила — в правде!".

"В этом году пять миллионов фейков уже распространено по России в связи со специальной военной операцией", — сказал он.

Малькевич указал на большое количество недостоверных новостей о спецоперации на Украине и добавил, что происходит "тотальный прессинг". По его словам, нужно верить лишь проверенным источникам.