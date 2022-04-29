"Мне не платили": Пленный британский наёмник предостерёг англичан от участия в боях на Украине

Он участвовал в боях в составе группы из семи человек. В итоге националисты были разбиты, а иностранец получил ранение и сложил оружие.

Допрос пленного британского наёмника Эндрю Хилла. Видео © Telegram / Zvezdanews

Министерство обороны РФ распространило видео допроса пленного британского наёмника Эндрю Хилла, который воевал на стороне Украины. В ходе разговора он рассказал, что прибыл туда добровольно, но чьи приказы он выполнял — не знал. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

Британец рассказал, что он родом из города Плимут. В Незалежную он приехал по собственной воле: взяв с собой чешскую винтовку CZ, он отправился в сторону польского города Жешув. На границе он стал помогать беженцам, но затем "люди из некой организации" сообщили, что он может помочь в самой Украине.

После прибытия в Незалежную мужчина стал воевать в группе наёмников из семи человек, но чьи именно приказы выполняли бойцы — он не знает. В ходе боя националисты были разбиты, а британец получил ранение и сдался российским военным в Николаевской области. Хилл рассказал, что не имеет никакого воинского звания и в горячих точках ранее он не бывал. Боец также раскрыл, что ему так ничего и не заплатили.

"Мне не платили. Обещали, что будут платить, но никто денег не получил", — сказал Хилл.

Британец поинтересовался, когда его отправят домой и находится ли он в безопасности. Российские военные заверили мужчину, что ему ничего не угрожает. В ответ на вопрос "Что бы вы хотели сказать другим англоязычным людям, которые решат поехать на Украину?" он ответил: "Им стоит очень сильно подумать, нас это не касается".